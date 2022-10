Problemi anche per Weston: come raccontato nella giornata di ieri, l'americano si è dovuto fermare per un problema muscolare, che gli precluderà le ultime partite in bianconero per questo 2022. Al momento, Mondiale con gli USA non a rischio.Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.