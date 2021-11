Escluse lesioni, ma l'affaticamento è stato confermato. Pauloha svolto quest'oggi le visite mediche al centro bianconero e i risultati non hanno sorpreso nessuno. Semmai, conforta l'assenza di lesione, già raccolta dallo staff medico. Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, le sensazioni restano positive:Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.