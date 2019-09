Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical a Danilo hanno evidenziato una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Come scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, anche De Sciglio è stato sottoposto ad esami diagnostici che non hanno ancora evidenziato una completa guarigione.



Entrambi torneranno a disposizione dopo la pausa per le Nazionali. Salteranno perciò le gare con Spal, Leverkusen e Inter.