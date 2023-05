Quindici giorni out, per. Il capitano bianconero resterà fuori per due settimane, salvando almeno l'ultimissima parte della stagione. Il centrale si era fermato al sessantesimo del match con il Siviglia, avvertendo un fastidio all'adduttore. Fastidio che è diventato lesione, certificata dagli accertamenti effettuati questa mattina.Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Leonardo Bonucci presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo.