Dal sito ufficiale dellaDue giorni di pausa per smaltire il Jet-lag e la Juve è tornata in campo, nella settimana che si concluderà sabato e domenica con la trasferta in Israele per l'ultima amichevole pre campionato contro l'Atletico Madrid (7 agosto, ore 20.30 italiane).I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio alla Continassa, per riprendere gli allenamenti: oggi si è lavorato sull'atletica prima, per poi focalizzarsi sulla tecnica, con esercitazioni dedicate alla trasmissione della palla e alla manovra avanzata con gestione del possesso. E' rientrato con la squadra, proprio nel giorno del suo compleanno, anche Fabio, mentre hanno lavorato parzialmente in gruppoDomani giornata intensa: allenamento al mattino e poi, nel pomeriggio, tutti a Villar Perosa per la festa in famiglia e l'amichevole contro l'Under 23.