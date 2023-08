Dopo l'ufficialità di Nicolò Rovella arrivata nella giornata di ieri, la Juventus ha comunicato la cessione in prestito con obbligo di riscatto di Luca Pellegrini, anche lui alla Lazio.La carriera di Luca Pellegrini proseguirà alla Lazio.È ufficiale, dunque, il suo passaggio a Roma in prestito biennale con obbligo di riscatto da parte della formazione biancoceleste.Di proprietà della Juventus dal 2019, Pellegrini ha disputato la prima metà della scorsa stagione in prestito tra le fila dell'Eintracht Francoforte - dove ha totalizzato 14 apparizioni tra campionato e coppe - per poi trasferirsi nella finestra di mercato invernale in prestito proprio alla Lazio, disputando otto partite tra Serie A e Conference League.Per lui, ora, il ritorno nella Capitale, sempre sponda biancoceleste.Buona fortuna per questa nuova sfida, Luca!I DETTAGLI DELL'ACCORDO E LE CIFRE - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini.sportivi nel corso della stagione 2023/2024 e della stagione 2024/2025.