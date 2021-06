Era attesa in questi giorni (onde evitare sovrapposizioni con gli Europei, al via dopodomani) la sentenza della Uefa, ed eccola qua: "A seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare contro il Barcellona, la Juventus e il Real Madrid per una potenziale violazione del quadro normativo della Uefa in relazione al progetto della cosiddetta SuperLega, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso."



C'era molta curiosità attorno alle eventuali sanzioni comminate dall'organo europeo presieduto da Aleksander Ceferin contro Juve, Real e Barça, principali fautori della SuperLega. Almeno per ora, ogni rischio di esclusione dalla Champions League è scongiurato.