Era il dubbio della vigilia. Dubbio tolto dalla lista dei convocati appena pubblicata dalla Juventus. Paulo Dybala non ce la fa, escluso dalla trasferta di Roma, resterà a Roma. Il numero dieci della Vecchia Signora non ha completamente assorbito il problema al polpaccio e, per questo, rimarrà a Torino a recuperare, in vista delle prossime sfide.