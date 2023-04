I convocati per #LazioJuve



Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. pic.twitter.com/eNxx9roFk8 — JuventusFC (@juventusfc) April 7, 2023

Non ci sarà, a causa di una sindrome influenzale. Per la trasferta di Roma, contro la, però, non ci sarà nemmeno Paulancora fuori dalla lista dei convocati.1 Szczesny3 Bremer5 Locatelli6 Danilo7 Chiesa9 Vlahović11 Cuadrado12 Alex Sandro14 Milik15 Gatti17 Kostić19 Bonucci20 Miretti22 Di Maria23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot30 Soulé32 Paredes36 Perin44 Fagioli