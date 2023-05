Attraverso i propri canali, laha ufficializzato la lista dei convoccati per la trasferta di domani a Bergamo. Nella lista compare il Next Genche pnrederà il posto diinfortunato. Assentesqualificato e il lungodegenteDaDomenica 7 maggio 2023, alle ore 12:30, la Juventus è attesa, a Bergamo, dall'Atalanta. I bianconeri sono reduci dal successo sul Lecce (2-1 con le firma di Vlahović e Paredes), mentre i bergamaschi nell'ultimo turno di campionato hanno sconfitto 3-2 lo Spezia.Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match.I CONVOCATI1 Szczęsny3 Bremer5 Locatelli6 Danilo7 Chiesa9 Vlahović10 Pogba11 Cuadrado12 Alex Sandro14 Milik15 Gatti17 Kostić18 Kean19 Bonucci20 Miretti22 Di Maria23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot30 Soulé Malvano36 Perin42 Barbieri43 Iling-Junior44 Fagioli