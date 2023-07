Domani si parte



I convocati per lo Juventus Summer Tour 2023 pic.twitter.com/4G6Jw3ZixT — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2023

. Da Juventus.com:Ci siamo! I bianconeri sono pronti a partire per lo Juventus Summer Tour 2023. San Francisco, Los Angeles e Orlando: sono queste le tappe statunitensi dei bianconeri. Avversari Barcellona, Milan e Real Madrid per tre grandissime partite.Di seguito i giocatori convocati da Mister Massimiliano Allegri per la trasferta negli States.SzczesnyPerinPinsoglioDaffaraDaniloGattiDe WinterBremerRuganiAlex SandroHuijsenWeahSoulèMcKennieLocatelliRovellaFagioliNicolussi CavigliaNongeMirettiPogbaKostićIling-JuniorCambiasoYildizKeanChiesaVlahovićMilikBarrenecheaManca dalla lista Adrien QUI il motivo.