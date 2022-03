A star-filled night at the Allianz!



Our iconic ground will host the #UWCL final on 21 May 2022, with kick-off at 19:00 CEST! pic.twitter.com/oIMHJFtbbE — JuventusFC (@juventusfcen) March 8, 2022

Una grande serata in vista per l'. La casa della, infatti, ospiterà ladella, fissata ufficialmente per ilcon fischio d'inizio alle ore 19.00. Una vera e propria "notte di stelle" per l'impianto torinese, come annunciato con orgoglio su Twitter dal club bianconero. Il torneo, peraltro, vede ancora in corsa anche ladi Joe Montemurro, che il prossimo 23 marzo affronterà per la prima volta nella sua storia l'andata dei quarti di finale contro il Lione, proprio all'Allianz Stadium: la gara di ritorno è invece prevista il 31 marzo in Francia.