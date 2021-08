Adesso è ufficiale:è un giocatore del Sion. Il giocatore brasiliano lascia i bianconeri in prestito: era aggregato alla formazione Under 23 e nelle ultime settimane aveva anche svolto allenamenti con la prima squadra. Wesley riparte dunque dal campionato svizzero.La Juve ha ufficializzato l'addio attraverso un tweet: "#Under23 | Wesley in prestito, per una stagione, al Sion. In bocca al lupo!".