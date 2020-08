La Juventus ha venduto l'ala destra senegalese Kaly Sene al Basilea. L'ha annunciato sui propri canali ufficiali il club svizzero, che l'ha subito girato in prestito all'Omonia Nicosia, dove disputerà la prossima stagione per fare la giusta esperienza. Sene era arrivato alla Juve a gennaio 2019 e in questo anno e mezzo ha vestito la maglia della Primavera bianconera. Se il mercato in uscita dei big è un po' in stallo, quello dei giovani sta procedendo spedito, dopo le cessioni dei giorni scorsi di Zappa e Zanandrea.