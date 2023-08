Enzoè un giocatore del Frosinone: il centrocampista argentino è da oggi in prestito al club laziale.Enzo Barrenechea giocherà la prossima stagione in prestito al Frosinone.Era il 1 aprile 2023 quando Enzo entrava a fare parte della rosa della Prima Squadra della Juventus dopo un percorso virtuoso prima con l'Under 19 e poi con la Next Gen.Il centrocampista argentino classe 2001, allenamento dopo allenamento, aveva messo in mostra tutte le sue qualità a tal punto da diventare un giocatore della Prima Squadra e già prima di diventarlo ufficialmente aveva esordito all'Allianz Stadium nella sfida di* Champions League* contro il PSG il 2 novembre 2022 e aveva collezionato la sua prima presenza in Serie A nel Derby della Mole contro il Torino il 28 febbraio 2023.Quella contro i granata non era stata soltanto la prima presenza nel massimo campionato, ma anche la prima dall'inizio, e questo dato gli ha permesso di essere il primo giocatore della Juventus a debuttare in Serie A giocando titolare un Derby di Torino, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995).Adesso saluta la Juventus dopo 74 partite disputate tra Primavera, Next Gen e Prima Squadra, per andare a giocare in Ciociaria.Suerte, Enzo!