Stavolta è fatta ed è fatta per davvero. Grigorisè un giocatore della Salernitana. Il centrocampista va al club campano in prestito con diritto di riscatto: la Juve si è riservata il diritto di contro-riscatto per non perdere la prelazione sul giocatore.​L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos.