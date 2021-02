Allo scadere del mercato estivo c'era stato uno scambio di prestiti tra la Juventus e il Monza: il difensore classe 2001 Gabriele Boloca dalla Juve al club di Berlusconi, in cambio del fantasista Nicola Mosti. Allo scadere del mercato invernale terminato ieri, questo scambio è stato risolto e i due giocatori sono tornati alle rispettive case madri: Mosti, dopo aver pure segnato una rete nell'Under 23 di Zauli, è tornato al Monza (che per la cronaca l'ha subito girato all'Ascoli, in Serie B) mentre Boloca non ha mai trovato spazio nella Primavera brianzola e ha fatto ritorno alla Juve, che aveva lasciato come giocatore della Primavera e ritrova come rinforzo per l'Under 23.