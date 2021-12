Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 dicembre 2021, laha reso noto, attraverso il suo sito ufficiale, che "nel corso della prima seduta dell’offerta su Euronext Milan, organizzato e gestito da., risultano venduti tutti i 109.700.640 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 98.730.576 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus, corrispondenti a circa l’8,25% del totale delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli azionisti della Società, in sede straordinaria, in data 29 ottobre 2021".- "​L’esercizio dei diritti inoptati - prosegue il comunicato -, acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 21 dicembre 2021. I diritti inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni al prezzo di Euro 0,334 per azione, nel rapporto di n. 9 Azioni ogni n. 10 Diritti".sono quelli per cui non è stato esercitato il diritto di opzione. Si tratta di azioni, o quote, emesse da una società in caso di aumento del capitale sociale (come nel caso della Juventus), e su cui i vecchi azionisti hannoDi fatto, con questo comunicato, la Juventus ha ufficializzato di aver portato a termine l'aumento di capitale dalanciato nelle scorse settimane.