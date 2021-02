Oggi vi abbiamo documentato ampiamente l'arrivo a Torino di Emanuele Pecorino, attaccante che dal Catania è passato a titolo definitivo alla Juventus. Un trasferimento che ingrossa le fila dei giocatori offensivi acquistati dal club bianconero in questo mercato invernale per rafforzare la formazione Under 23, fucina di talenti per la prima squadra. Da pochi minuti questa operazione è anche definitiva, dato che la Lega Serie A ha ufficializzato il deposito del contratto di Pecorino con la Juve. Insieme a lui è arrivato Mattia Compagnon, talento che proviene dall'Udinese