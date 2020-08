Blaise Matuidi non è più un giocatore della Juventus. Del resto si aspettava solamente l'ufficialità, dopo che l'altroieri era arrivata la notizia dell'accordo trovato dal centrocampista francese con l'Inter Miami. Vi abbiamo raccontato in questi due giorni l'evolvere della trattativa, con la Juve che ha trattato col club americano di David Beckham per raggiungere una soluzione che potesse soddisfare le esigenze economiche bianconere. Ora però la Juventus ha comunicato la rescissione consensuale del contratto, ringraziando con l'occasione il giocatore su Twitter. Matuidi ha disputato tre stagioni in bianconero, vincendo 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

IL SALUTO - Il giocatore ha voluto esprimere con un post la sua gratitudine alla società: "Far parte della famiglia Juventus è stato un sogno divenuto realtà, un onore. Ho scoperto un'istituzione incredibile e dei compagni di squadra che sono diventati qualcosa di più di quello. Resterò per sempre il vostro tifoso numero 1, o meglio, il numero 14". Ora per lui si prospetta l'avventura americana.