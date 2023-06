Giorno di ufficialità e addii in casa Juventus per quanto riguarda la societSi conclude il percorso professionale di Claudio Albanese alla Juventus. Il Chief Corporate Affairs & External Communications Officer non sarà più nel club a partire dalla stagione 23/24.dopo aver creato, insieme al suo team, anche il settore digitale e le attività ESG.Juventus ringrazia Albanese per i suoi tredici anni di lavoro proficuo e appassionato.