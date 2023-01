UFFICIALE | Gianmarco Di Biase è bianconero Resterà alla Pistoiese in prestito sino al 30 giugno 2023. pic.twitter.com/6EPefLBxn7 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 31, 2023

Ora è ufficiale: Gianmarcoè un giocatore della. Il baby attaccante si è sottoposto ieri alle visite mediche con il club, dopodichè è arrivata la firma sul contratto. L'attaccante classe 2005, come previsto, rimarrà comunque in prestito alla- squadra che milita in Serie D - fino al 30 giugno 2023. Qui sotto l'annuncio della Juve.