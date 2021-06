Dopo la positività di Busquets, arriva un’altra brutta notizia dal ritiro delle nazionali che parteciperanno ad Euro2020. Questa volta, tocca direttamente la Juventus: Dejan Kulusevski è risultato positivo al Covid-19. Il bianconero è stato subito messo in isolamento e non ha viaggiato insieme ai compagni alla volta di Goteborg, dove la Svezia preparerà le prime tre partite dell'Europeo.



La conferma arriva dal medico della Svezia, Anders Valentin: “È stato contagiato, anche se c’è una buona possibilità che non abbia infettato nessun altro. Abbiamo identificato chi gli è stato vicino, chi si è seduto vicino in autobus e chi ha mangiato con lui. Nessuno ha sintomi. Abbiamo effettuato oggi dei test e avremo una risposta molto presto. Se sono stati infettati, probabilmente è successo ieri e lo sapremo solo tra pochi giorni”. Salterà l'esordio contro la Spagna.



Ecco invece le parole del ct Andersson, che non chiamerà nessun sostituto: ​"È una brutta notizia per noi ma soprattutto per lo Dejan. Non chiameremo nessuna riserva, speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna".