Contro Spagna e Grecia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022, e in mezzo a queste due partite nell'amichevole contro l'Uzbekistan, la Svezia potrà contrare anche sulle prestazioni di Dejan Kulusevski, giocatore della Juventus il cui impiego in nazionale mesi fa fu anche perorato con parole forti da Zlatan Ibrahimovic ("chi non fa giocare titolare Kulusevski fa il male del calcio svedese").