Il comunicato dellaÈ ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham.Svedese, classe 2000, Dejan è arrivato a Torino nel gennaio del 2020 e, dopo sei mesi giocati in prestito al Parma, ha indossato la maglia bianconera per la prima volta nella stagione 2020/2021 trovando il gol nella sua gara d'esordio contro la Sampdoria.Dopo un anno e mezzo alla Juventus è arrivato, poi, il passaggio in prestito in Premier League - proprio al Tottenham - dove dal febbraio 2022 a oggi ha totalizzato 57 presenze, segnando 7 reti e andando in doppia cifra con il numero di assist forniti.Ora, come dicevamo, la cessione a titolo definitivo al club londinese: di seguito il comunicato ufficiale.Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Tottenham Hotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski per un corrispettivo pari a € 30 milioni, pagabile in 6 esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,8 milioni.Dal comunicato delSiamo lieti di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Dejan Kulusevski dalla Juventus.Dopo essere entrato a far parte del Club dalla Serie A nel gennaio 2022, con un prestito iniziale di 18 mesi, il nazionale svedese ha firmato un contratto che durerà fino al 2028.Attaccante entusiasmante e versatile, Dejan ha avuto un impatto eccezionale alla sua prima partenza per il Club, segnando e registrando un assist in una memorabile vittoria per 3-2 sul Manchester City nel febbraio 2022. Ha continuato la sua ottima forma per tutta la seconda metà del stagione 2021/22, giocando un ruolo fondamentale nella qualificazione del club alla UEFA Champions League dello scorso anno.Il 23enne ha collezionato un totale di 37 presenze la scorsa stagione, portando il suo bottino a 57 presenze e sette gol in tutte le competizioni. Nella sua stagione d’esordio, è diventato il primo giocatore nella storia della Premier League a concludere la stagione tra i primi 10 per assist dopo aver collezionato meno di 20 presenze.A livello internazionale, fino ad oggi ha collezionato 29 presenze con il suo paese, segnando due volte, e nel dicembre 2022 si è guadagnato il riconoscimento per uno straordinario primo anno in Premier League ricevendo il Guldbollen 2022, il premio per il miglior giocatore svedese giocatore maschio.