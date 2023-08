Una notizia che si attendeva da tempo, ora diventata ufficiale: Kaio Jorge lascia la Juve. Si trasferirà in prestito al Frosinone.

Ecco il comunicato del club bianconero: "Un prestito per riprendere il suo percorso dopo l’infortunio, un prestito in Serie A per continuare a crescere. Kaio Jorge si trasferisce, a titolo temporaneo per un anno, al Frosinone.



Dopo il rientro in gruppo al JTC, per lui è arrivata anche l’emozione del ritorno in campo all’Allianz Stadium il 9 agosto nell’amichevole con la Juventus Next Gen. Giornata resa ancora più bella dalla tripletta messa a segno. Una bella scintilla per riaccendersi!



Ora questa nuova avventura per rispolverare il suo talento e ricominciare a inseguire sogni e obiettivi.

In bocca al lupo Kaio!".