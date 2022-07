Francoè un giocatore dello Sporting Lisbona, a comunicarlo è la Juventus, che saluta attraverso una nota ufficiale il passaggio del portiere uruguaiano al club portoghese.Nella stagione 2022/2023 Franco Israel inizierà un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo quattro anni in bianconero, infatti, il portiere uruguaiano cambierà casacca e vestirà la maglia dello Sporting CP per giocare nella massima serie portoghese.Il classe 2000 si trasferisce nel club lusitano a titolo definitivo.Israel lascia la Juventus, come dicevamo, dopo un lungo percorso che l’ha visto passare dalla Primavera all’Under 23 mettendo in mostra tutto il suo talento. Sicuramente l’ultima annata è stata emblematica in questo senso perché Franco ha difeso i nostri pali in 39 partite mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni, 4 delle quali nello straordinario percorso compiuto nei playoff. Numeri importanti, frutto di una stagione estremamente positiva per tutto il gruppo allenato da Mister Zauli.Israel saluta con la consapevolezza di essere cresciuto tanto in questi anni, come giocatore, ma anche come uomo e adesso è pronto a tuffarsi in una nuova avventura molto stimolante.Suerte, Franco!