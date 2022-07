Paul Pogba sarà operato al menisco esterno del ginocchio. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea i tempi di recupero ben più lunghi di quelli inizialmente preventivati: si parla di 30-35 giorni di stop prima del rientro in campo, ma ad allenarsi. Pogba perderà certamente le prime due giornate di campionato, puntando al rientro in Champions.Lesione al menisco per: il francese è ufficialmente fuori per la trasferta di Dallas contro il Barcellona. Non solo: sarà sottoposto anche a una consulenza specialistica. A raccontarlo, il sito ufficiale dei bianconeri.A seguito del dolore riferito al ginocchio destro,Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure.