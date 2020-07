100









Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha pubblicato il report dell’allenamento, annunciando l'infortunio di Douglas Costa.



“La Juve è rientrata nella notte da Udine e oggi è tornata ad allenarsi alla Continassa, a tre giorni dal match contro la Samp (kick-off domenica, ore 21.45).



Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche e partita per il resto del gruppo: questo il menu di giornata per i bianconeri, che domani torneranno in campo nel pomeriggio. LE CONDIZIONI DI DOUGLAS COSTA - Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”.



Tegola per Sarri dunque, che dovrà fare a meno di Douglas Costa sicuramente per il campionato. La Champions resta a rischio, essendo il ritorno contro il Lione il 7 agosto.