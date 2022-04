9









Dopo un giorno di riposo seguito all’importante vittoria di lunedì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è iniziata la settimana che culminerà domenica 1 maggio con il match delle 12.30 contro il Venezia. E la Juve è tornata ad allenarsi oggi al Training Center con questo programma: esercitazioni per il possesso palla e per le conclusioni su cross per chi ha giocato pochi minuti contro il Sassuolo, seduta defaticante, invece, per la restante parte del gruppo.



INFORTUNATI .- Come si legge sul comunicato: "Mattia De Sciglio, a causa di un problema riferito al termine della partita con il Sassuolo, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical a esami diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.



Marley Aké ha svolto l'intero allenamento con il gruppo".