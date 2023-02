Infortunio per Tommaso Barbieri. L'esterno della Juve Next Gen, spesso convocato con la Prima Squadra si è fermata per un problema muscolare.Ecco il comunicato: "Assente dai convocati Tommaso Barbieri, il quale, dopo accertamenti effettuati presso il J|Medical, ha riportato una lesione del retto femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".