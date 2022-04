1









Dopo i ko di McKennie e Locatelli, per Allegri continua l'emergenza a centrocampo: si è fermato anche Arthur per un infortunio alla caviglia.



IL COMUNICATO - Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno.