ha convinto tutti, guadagnandosi la fiducia della piazza, dell’ambiente e… il riscatto del cartellino. Infatti, la Juventus ha ufficialmente esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo dell’americano dallo Schalke 04: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di €Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025.Di seguito la conferma da parte del club tedesco: