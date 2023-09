Un rinnovo che è stato lanciato durante un evento speciale, in Cina, alla presenza di John Cheng, Presidente di Ganten Italia, di Federico Palomba, Managing director del nostro Branch a Hong Kong e di un ospite d’eccezione, Andrea Barzagli.La collaborazione fra i due brand è da sempre ispirata alla ricerca dell’eccellenza e al rispetto della tradizione, valori che la Juventus ha sempre incarnato perfettamente nella sua storia unica in Italia, e che Ganten sposa a pieno, insieme alla ricerca costante della qualità.La partnership è ulteriormente rafforzata dalla presenza e dall’importanza che il marchio Juventus ha in Asia, come raccontano i grandi (e crescenti) numeri sui social media cinesi e dunque come conferma la passione costante di milioni di fans verso i colori bianconeri.Inoltre, la Juventus ha come valori la gioia, l’emozione e l’attenzione alla salute: tutti valori cari al brand cinese, da sempre attento allo sport e che ha nel nostro Club l’unico grande testimonial nel mondo del calcio.Negli scorsi sei anni, la partnership ha permesso sia a Ganten di rafforzarsi in Italia ed Europa che a Juventus di espandere la sua presenza in Cina: le bottiglie d’acqua sono uno degli oggetti più presenti nella vita quotidiana degli atleti, e questo ha dato al nostro partner la possibilità di una grande visibilità.E adesso si continua nel nome di una crescente presenza di Juventus in Asia. La partnership permetterà infatti di continuare ad attivare e coinvolgere i fans cinesi, e non solo: è in fase di progettazione un grande evento calcistico, proprio in Cina, durante la stagione 2023/2024".Il comunicato ufficiale apparso su Juventus.com