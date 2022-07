Il difensore classe 2000 Koniha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno. A comunicarlo è la stessa Juventus attraverso un comunicato ufficiale. Nazionale belga il suo contratto scadeva nel 2023 ma la Juventus punta ancora su di lui fino al 2026. Difensore centrale spesso visto nella formazionecon qualche presenza in prima squadra.De Winter però probabilmente sarà ceduto in prestito, manca l'ufficialità. In cui potrà crescere ulteriormente e confrontarsi con altre realtà prima di un ritorno a Torino. Sicuramente la Vecchia Signora crede in lui e il rinnovo fino al 2026 ne è la prova.