DaDopo il successo sul Lecce all'Allianz Stadium firmato Milik, la Juventus prepara la prossima sfida. Il 1° ottobre i bianconeri fanno visita, a Bergamo, all'Atalanta. Fischio d'inizio alle ore 18:00.Il gruppo si è ritrovato questa mattina per continuare a preparare il match contro i bergamaschi, reduci anch'essi da un successo per 1-0 (Verona piegato grazie alla rete di Koopmeiners nella serata di ieri). Menu di della seduta: esercitazioni sul possesso palla per la costruzione della manovra e lavori individuali specifici.Domani, venerdì 29 settembre, è l'antivigilia di Atalanta-Juve. L'appuntamento al JTC per continuare a lavorare in vista della trasferta di domenica è fissato al mattino.