Da JDopo l'1-1 (rete di Rabiot, all'undicesimo gol stagionale) di Lisbona contro lo Sporting CP, valso l'accesso alle semifinali di Europa League, la Juventus mette subito nel mirino la sfida di domenica, 23 aprile 2023, contro il Napoli: fischio d'inizio, all'Allianz Stadium, alle ore 20:45.Rientrati dal Portogallo, i bianconeri si sono allenati allo Juventus Training Center. Seduta di scarico per chi è sceso in campo dall'inizio nel caldissimo Stadio José Alvalade, mentre il resto del gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche per la trasmissione della palla e combinazioni di gioco finalizzate alle conclusioni su cross