La Juventus è ritornata in campo già questa mattina dopo la serata amara di ieri. Questo il comunicato ufficiale dell'allenamento odierno:



COMUNICATO - Anche se è difficile, bisogna lasciarsi alle spalle le serate più complicate: la Juve è attesa da un importante finale di stagione, con obiettivi ancora da raggiungere, in campionato e Coppa Italia.

A cominciare da domenica, quando all’Allianz Stadium arriva la Salernitana (kick-off alle 15, match che sarà diretto da Ayroldi, assistuto da De Meo e Mokhtar, quarto Marchetti, VAR Abisso, AVAR Alassio)

Il gruppo si è ritrovato dunque questa mattina, per una seduta che aveva nel menu scarico e lavoro fisico.

Domani si torna in campo, al mattino.