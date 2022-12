Dopo la giornata di ieri, con il primo allenamento aperto ai tifosi dalla ripresa della preparazione, questa mattina la Juventus si è ritrovata per proseguire la propria settimana di lavoro, a tre giorni dall’amichevole in programma sabato 17 dicembre alle ore 19:00 italiane all’Emirates Stadium contro l’Arsenal.Il gruppo si è ritrovato oggi alla Continassa, e poi si è diviso fra esercitazioni tecniche individuali in campo e lavoro sulla forza in palestra. Domani si torna a lavorare in doppia seduta.Il report ufficiale da Juventus.com