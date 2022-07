La Juve inizierà il 10 luglio ufficialmente la propria stagione. A comunicarlo è il club bianconero, che spiega come da lunedì 4 - giorno inizialmente indicato come partenza del raduno - inizieranno ad arrivare i calciatori che non hanno svolto impegni con la propria nazionale e chi deve smaltire da qualche infortunio.



IL COMUNICATO - "Ci siamo quasi!



La stagione 2022/23 è ai nastri di partenza. È ufficiale, infatti, la data del raduno dei bianconeri: si inizia domenica 10 luglio con le visite mediche e dal lunedì seguente al via gli allenamenti.



A partire, però, da lunedì 4 luglio arriveranno presso il Training Center alcuni giocatori fra coloro che dovranno proseguire il percorso di recupero dagli infortuni o che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali".