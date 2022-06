Attraverso il sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato il programma di precampionato che si svolgerà negli Stati Uniti:



Club Deportivo Guadalajara il 22 luglio, Barcellona il 26 luglio e Real Madrid il 30 luglio.



Questi gli avversari e le date dei tre appuntamenti estivi negli Stati Uniti, che si giocheranno all'Allegiant Stadium di Las Vegas, al Cotton Bowl Stadium di Dallas e al Rose Bowl Stadium di Los Angeles.



I bianconeri partiranno per la tournée estiva dal 20 al 31 luglio. Dopo la sosta forzata degli ultimi anni, la Juve torna negli States, come nel 2013, quando una delle tappe fu Los Angeles, e nel 2018, quando invece rimase sulla East Coast.



Tre amichevoli in tre città americane nell'ambito del Soccer Champions Tour, l'evento inaugurale organizzato da AEG, che oltre a Juve, Real Madrid, Barcellona e Club Deportivo Guadalajara coinvolge anche un'altra squadra messicana, il Club America.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI



Juve - Club Deportivo Guadalajara, 22 luglio, Allegiant Stadium, Las Vegas



Barcellona - Juve, 26 luglio, Stadio Cotton Bowl, Dallas



Real Madrid - Juve, 30 luglio, Stadio Rose Bowl, Los Angeles