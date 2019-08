Raffaele Spina, classe 2002, saluta la Juventus direzione Ferrara. Il giovane difensore, al centro della linea a quattro di Zauli nella sfida in famiglia a Villar Perosa, va quindi in prestito per una stagione alla Spal. La Juventus, che sta ridistribuendo parte dei suoi calciatori più giovani, ne monitorerà lo sviluppo per poi, eventualmente, riaccoglierlo a campionato concluso.