UFFICIALE | Nicolò Rovella in prestito al @ACMonza fino al 30 giugno 2023.



Buona fortuna, Nico pic.twitter.com/2F9dHSM5ya — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2022

Ora è ufficiale! Nicolò Rovella si trasferisce in prestito al Monza fino al 30 giugno 2023. Il centrocampista era stato acquistato dalla Juventus dal Genoa nello scorso mercato di gennaio. Dopo aver svolto le visite al JMedical aveva terminato la stagione al club ligure. In estate si è aggregato alla rosa di Massimiliano Allegri ma ora si trasferisce in prestito al Monza per avere maggiore spazio e possibilità di crescita. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus.