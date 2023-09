Dal sito ufficiale Juventus:. Un percorso vincente, ricco di soddisfazioni, fatto di arrivi e ritorni che hanno scandito le tappe di questa storia vissuta insieme. La prossima tappa del suo viaggio sarà l'Union Berlino.Dal 2010 (anno del trasferimento dal Bari) al 2023, Leo ha condiviso con la Juve bencariche di trofei conquistati con il ruolo di perno centrale nel mitologicoterzetto difensivo in compagnia di Barzagli e Chiellini, fino a diventare la spalla di profili più giovani come De Ligt, Bremer e Gatti.Festeggiato il traguardo delle 500 presenze juventine proprio nell’ultima stagione, Bonucci lascia con un palmarès impressionante:Grazie e un grande in bocca al lupo per il futuro. Ciao, Leo!