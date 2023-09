DaÈ ufficiale l'approdo alla Juventus del classe 2003 togolese che arriva dal Werder Brema con la formula del prestito annuale e in questa stagione giocherà tra le fila della Next Gen.Dikeni è un centrocampista di rottura estremamente fisico - è più alto di un metro e novanta - con spiccate doti difensive, ma anche con una naturale propensione ad attaccare.Nato in Germania e cresciuto, calcisticamente parlando, tra Monaco 1860 e Augsburg, Salifou è approdato proprio al Werder Brema nell'estate del 2022 venendo aggregato alla Seconda Squadra. Al termine della stagione 2022/2023 sono state 13 le sue presenze nel Werder Brema II, condite anche da tre reti. Nel febbraio scorso è riuscito anche a esordire tra i professionisti, con la Prima Squadra, in occasione del match contro lo Stoccarda.Ora, per lui, la stimolante avventura in bianconero, dove poter mettere in mostra tutto il suo potenziale.Ti aspettiamo in campo!