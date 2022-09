Ufficiale il numero di maglia di Leandro, ultimo arrivato nel centrocampo della. Il classe 1994, come si può notare dallo store del club dove è possibile acquistare le divise dei bianconeri della stagione 2022-23, indosserà sulla schiena il, come ai tempi del. Confermata, dunque, l'indiscrezione giunta ieri dall'Argentina, dove per il giocatore si parlava appunto di un probabile "ritorno al passato".