"Ammenda da 3mila euro per Antonio Gagliardi: perché, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva al Direttore di gara espressioni irrispettose".

Questo la comunicazione firmata Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo della Lega Serie A, in seguito a quanto avvenuto nell'intervallo di Juventus-Napoli, vinta ieri dalla squadra di Andrea Pirlo. Gagliardi è il match analyst della Juve, entrato nello staff di Pirlo dopo aver lavorato oltre dieci anni per la Nazionale. Insomma, non saranno le squalifiche ai dirigenti invocate da Napoli, ma qualcosa contro i bianconeri si è mosso comunque.