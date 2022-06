Sarà un Ferragosto in campo per la Juventus. Il 15 agosto, infatti, si giocherà il primo posticipo della stagione, ossia Juventus-Sassuolo.



Sono state ufficializzate le date e gli orari delle prime cinque partite del campionato 2021-2022: i bianconeri affronteranno il debutto contro i neroverdi, con la primissima all'Allianz Stadium in un giorno "solitamente" dedicato alle vacanze. Una settimana dopo, ecco la trasferta di Genova, in casa della Sampdoria. Mentre alla terza si fa già sul serio con la Roma, a Torino; la quarta sarà in casa dello Spezia e la quarta è invece a Firenze.



Per date e orari, consultate ora la gallery qui in basso. E appuntatevi ogni gara, perché saranno già determinanti.