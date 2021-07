Anche Giacomo Vrioni (oltre a Luca Zanimacchia in prestito alla Cremonese, ndr) il prossimo campionato lo giocherà in prestito e nello specifico al WSG Swarovski Tirol, nella massima serie austriaca. Prestito annuale anche per lui, dopo un anno e mezzo in bianconero. Arrivato a gennaio 2020, ha indossato in 11 occasioni la maglia della Juventus Under 23, vincendo proprio come Zanimacchia la Coppa Italia di Serie C.In questa stagione ha subìto un grave infortunio a novembre, rientrando tra i convocati in primavera. Non sono mancate, però, le soddisfazioni: Giacomo, infatti, ha segnato il rigore che ha permesso alla squadra di Mister Lamberto Zauli di superare 1-0 la Carrarese e di qualificarsi matematicamente con una giornata di anticipo ai play-off.Sono 2, come quelle di Zanimacchia, le gare giocate in Serie A da Vrioni, una nella stagione 2019/2020 e una in quella appena conclusa.In bocca al lupo, ragazzi, per le vostre prossime sfide!