Ieri i sorteggi dei gironi, oggi le date ufficializzate dalla Uefa. La Juventus ha da poco conosciuto la road map del suo cammino in Champions League, che inizierà il 20 ottobre in trasferta alla Dinamo Kiev. L’attesissimo scontro Ronaldo-Messi andrà in scena il 28 dello stesso mese, in casa all’Allianz Stadium. Il ritorno al Camp Nou chiude il girone l’8 dicembre. Ecco il calendario completo:



20/10 - 18:55 - Dinamo Kiev-Juventus

28/10 - 21:00 - Juventus-Barcellona

04/11 - 21:00 - Ferencvaros-Juventus

24/11 - 21:00 - Juventus-Ferencvaros

02/12 - 21:00 - Juventus-Dinamo Kiev

08/12 - 21:00 - Barcellona-Juventus